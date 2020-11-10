Власти России должны выплатить Навальному 8500 евро

Завершилось рассмотрение иска, поданного Навальным в ЕСПЧ ещё со времён "Болотного дела". Судьи сопоставили факты и вынесли вердикт: за задержание политик получит от российских властей 8 500 евро.

Навальный, что интересно, получил чуть больше, чем его "коллега" Вадим Гунько, над делом которого в ЕСПЧ работали параллельно. Для Гунько сумма выплаты составила 7 500 евро.

По итогам работы в ЕСПЧ сообщили, что:

в обоих случаях было нарушено право подавших иск на неприкосновенность и свободу;

в обоих случая власти не предоставили возможность свободно собраться и высказать мнение;

в случае Навального имело место унизительное обращение.

Напомним: инцидент произошёл ещё в 2012 году, когда в ходе "Марша миллионов" Навальный и Гунько были остановлены и задержаны. Позднее Навальному выписали штраф на 1000 рублей за то, что он сопротивлялся полиции.

По материалам mk. ru.