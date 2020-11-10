Завершилось рассмотрение иска, поданного Навальным в ЕСПЧ ещё со времён "Болотного дела". Судьи сопоставили факты и вынесли вердикт: за задержание политик получит от российских властей 8 500 евро.
Навальный, что интересно, получил чуть больше, чем его "коллега" Вадим Гунько, над делом которого в ЕСПЧ работали параллельно. Для Гунько сумма выплаты составила 7 500 евро.
По итогам работы в ЕСПЧ сообщили, что:
Напомним: инцидент произошёл ещё в 2012 году, когда в ходе "Марша миллионов" Навальный и Гунько были остановлены и задержаны. Позднее Навальному выписали штраф на 1000 рублей за то, что он сопротивлялся полиции.
По материалам mk. ru.
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