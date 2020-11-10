События в Белоруссии связаны с работой "внешних сил", которые всеми силами разжигают в стране информационную и пропагандистскую войну. Такая ситуация недопустима, поскольку белорусский народ может спокойно разобраться во всём сам, уверен президент РФ Владимир Путин.
Выступая на саммите ШОС, Путин уделил время вопросам Белоруссии. Он отметил: давление беспрецедентно, но пока Минск противостоит и санкциям, и провокациям.
"Под ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них информационной и пропагандистской войне", — высказался Путин.
Напомним, события в Белоруссии продолжают развиваться по негативному сценарию. Введённые против Лукашенко санкции обстановку не изменили: протестующих все ещё разгоняют, в том числе с использованием водомётов и дубинок.
По материалам сайта mk.ru.
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