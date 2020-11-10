Путин: Белоруссия оказалась под ударом внешних сил

События в Белоруссии связаны с работой "внешних сил", которые всеми силами разжигают в стране информационную и пропагандистскую войну. Такая ситуация недопустима, поскольку белорусский народ может спокойно разобраться во всём сам, уверен президент РФ Владимир Путин.

Выступая на саммите ШОС, Путин уделил время вопросам Белоруссии. Он отметил: давление беспрецедентно, но пока Минск противостоит и санкциям, и провокациям.

"Под ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них информационной и пропагандистской войне", — высказался Путин.

Напомним, события в Белоруссии продолжают развиваться по негативному сценарию. Введённые против Лукашенко санкции обстановку не изменили: протестующих все ещё разгоняют, в том числе с использованием водомётов и дубинок.

По материалам сайта mk.ru.