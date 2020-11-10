Поручения Путина по лесной отрасли могут быть выполнены лишь чудом

Поручения и распоряжения, которые дал Владимир Путин в рамках "спасения" лесной отрасли, могут оказаться под угрозой срыва. Дело в том, что нужно уложиться в очень сжатые сроки: и если что-то пойдёт не по плану, вся программа "сдвинется".

Рассказывая о задачах, которые поставил Путин, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев отметил: если собрать их воедино, то от правительства потребуются "чудеса".

"Что беспокоит. Это сроки. Они очень сжатые и потребуют от правительства чудес управления и работоспособности. Например, единая система должна быть разработана к 31 декабря этого года. Верим. Надеемся. Ждём", — высказался Николаев.

Политик привёл пример: в 2022 году запретят вывоз кругляка. Соответственно, нужно поддержать компании, которые заняты в этой сфере, чтобы не лишать людей рабочих мест.

"Поддержка должна быть реальной. Иначе многие могут лишиться рабочих мест, которые и так сокращаются в связи с кованными ограничениями. Но я пока не видел отражения таких мер поддержки в бюджете", — отметил Николаев.

По материалам сайта regnum.ru.