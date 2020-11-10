Белоусов: выборы в США - типичный кризис доверия

Происходящее на выборах и вокруг них в США ясно показывает: в стране назрел "кризис доверия" к институту президентства. Однако Штаты не одиноки — проблема характерна для многих стран. Если обобщить все эти ситуации, то можно понять, что общество просто перестало доверять государственным институтам.

Рассказывая об американских выборах, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил: кризис можно назвать типичным.

"То, что сейчас происходит в Соединённых Штатах на наших глазах с выборами, — это самый типичный рафинированный кризис доверия общества, социальных групп к государственным институтам, прежде всего к институту президентства. В Европе мы то же самое наблюдаем в целом ряде случаев", — высказался Белоусов.

Напомним: ранее стало известно о решении Дональда Трампа "блокировать" Джо Байдена. Трамп, но уточнённым данным, дал команду расследовать махинации на выборах, а пока запретил чиновникам сотрудничать с Байденом.

По материалам сайта tass.ru.