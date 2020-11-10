МИД РФ "оценил" признание Азербайджаном вины за сбитый Ми-24

Российский МИД "высоко оценил" признание Баку своей вины за сбитый над армянской территорией российский военный вертолет Ми-24.

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Напомним, Азербайджан принес извинения за сбитый в понедельник российский вертолет, в результате чего погибли два члена экипажа и один получил ранения. МИД Баку охарактеризовал это как "трагический инцидент, который носит случайный характер и не был направлен против российской стороны".

Правительство страны направило соболезнования родственникам погибших членов экипажа, заявив о готовности выплатить компенсацию и объявив о начале расследования для наказания виновных.