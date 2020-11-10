Путин выступил с видеообращением о прекращении войны в Карабахе

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Баку и Ереван заключили соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе и что российские миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения.