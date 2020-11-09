Вместо традиционного спектакля в Кремле в текущем году будет организовано театральное представление на телевидении из-за пандемии коронавируса.
Об этом РИА "Новости" сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
"Принято решение, что новогоднее представление будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", — пояснил он.
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