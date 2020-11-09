В текущем году "Кремлевская ёлка" пройдет без зрителей

Вместо традиционного спектакля в Кремле в текущем году будет организовано театральное представление на телевидении из-за пандемии коронавируса.

Об этом РИА "Новости" сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.