Песков рассказал, с чем связаны отставки министров

Состоявшиеся отставки министров — не следствие того, что они не исполняли поручения главы государства, а так называемый "ротационный процесс", об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что поручения президента — "абсолютный приоритет" правительства, просто премьер-министр страны, Михаил Мишустин, может и должен формировать кабинет министров так, чтобы максимально эффективно решать текущие задачи.

"Это ротация, ротационный процесс. Никаких сроков пребывания в должности не существует. Преждевременно или не преждевременно — постановка вопроса некорректная. Работой правительства руководит премьер-министр. И соответственно он конфигурирует кабмин так, чтобы с его точки зрения он отвечал задачам, которые стоят на повестке", — поделился с прессой Песков.

И конечно же, подчеркнул Песков, кандидатуры вносятся премьером, но назначаются президентом, так что ситуация под контролем.

По материалам сайта rg.ru.