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Эксперт о "деле Навального": на Германию в России обижены

Власти Германии готовы сотрудничать с Россией по делу Навального и даже передадут материалы, которые безуспешно (уже в пятый раз) запрашивает Генпрокуратура. Но с одним условием — в России нужно открыть официальное расследование.

Эксперт о "деле Навального": на Германию в России обижены

Реально ли выполнение этого условия? Насколько совместная работа выгодна обеим сторонам? Рассказывает Станислав Бышок, исполнительный директор в международной мониторинговой организации CIS-EMO. Только на "Правде.Ру".

Доверяй, но проверяй?

"Насколько выгодно — здесь просто мы исходим из того, насколько выгодно узнать правду. И тут каждый для себя решает, кому и что выгодно в данном контексте", — рассказывает эксперт.

Бышок уверен: для отношений Германии и России по данному делу характерна высокая степень взаимного недоверия. Причина — в принципиально разом подходе.

Если бы это был не Навальный, а любой другой человек, в принципе, эти условия были бы вполне понятны. Более того, было бы странно видеть отсутствие уголовного дела.

"Но поскольку это Навальный, к нему отношение особое.

Но в данном случае всё воспринималось достаточно стыдно: главный лидер оппозиции впадает в кому, а вы в качестве различных интерпретаций этого теряетесь в своих собственных предположениях.

То "Рафаэлку" нужно было съесть, то какие-то западные агенты пришли и специально его отравили, чтобы потом вывезти на Запад", — комментирует Бышок.

"На Германию в России обижены"

Эксперт уверен, если уголовное дело в России будет заведено, небо на землю не упадёт. Это несложно сделать, и здесь явно какая-то странная история.

"Если это уголовное дело в итоге приведёт к тому, что не было никакого отправления (теоретически такое может произойти), хорошо, закроете его, опять же небо снова по второму разу на землю не упадёт", — уверен Бышок.

Но в данном случае предложения звучат из Германии, а на Германию в России обижены за то, что немцы нашли в биоматериалах Навального следы вещества, похожего на "Новичок", которые не были обнаружены в России.

"Это нас обидели, получается, мы такие хорошие, его отправили, а там что-то нашли, нехорошие. В этом может быть загвоздка в плане обсуждения уголовного дела.

Получается, ах, вы такие, а мы не будем из-за этого уголовное дело возбуждать. Это, конечно, глупость, но какая есть", — резюмирует Бышок.

Специально для "Правды. Ру".

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