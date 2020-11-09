Президент России Владимир Путин обязательно поздравит нового президента США. Однако сделает это после подведения официальных итогов голосования.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", — ответил представитель Кремля журналистам.
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