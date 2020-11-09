Причину отставки глав Минстроя, Минприроды и Минтранса объяснили

Отставка трёх российских министров в понедельник, 9 ноября, никак не связана с неисполнением ими поручений главы государства.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это ротационный процесс", — пояснил представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что все поручения президента чётко выполняются и контролируются.