Отставка трёх российских министров в понедельник, 9 ноября, никак не связана с неисполнением ими поручений главы государства.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это ротационный процесс", — пояснил представитель Кремля.
Также Песков напомнил, что все поручения президента чётко выполняются и контролируются.
"Он контролируется непосредственно в самом Белом доме, и контролируется также контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления. Статистика поддерживается именно в этом подразделении Администрации президента и регулярно докладывается главе государства", — добавил Песков.
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