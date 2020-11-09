Ситуация с коронавирусом в России продолжает быть тревожной, однако правительственный штаб держит руку на пульсе.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", — отметил представитель Кремля.

"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", — добавил Песков.