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Путин хочет снижать "муниципальный фильтр". Что это значит?

Владимир Путин снова вернулся к теме "муниципальных фильтров". По мнению главы государства, снижение их уровня существенно улучшит конкуренцию за кресла глав субъектов РФ.

Путин хочет снижать "муниципальный фильтр". Что это значит?

Напомним: "муниципальный фильтр" — это процедура, в ходе которой желающие стать главой региона собирают подписи депутатов, которые их поддерживают. На данный момент необходимо от пяти до десяти процентов подписей от общего числа местных депутатов.

Если сделать фильтр менее жёстким, это на самом деле повлияет на борьбу за кресла власть имущих? Журналист "Правды. Ру" поговорил с Дмитрием Фетисовым, политическим консультантом и политологом.

"Слова Путина станут неформальным сигналом"

"Как правило, да.

Муниципальный фильтр изначально создавался как инструмент повышения качества политических процессов в том или ином регионе.

Предполагалось, что потенциальный кандидат в губернаторы будет готовиться к выборам за несколько лет до них, проводить своих депутатов в муниципалитеты, чтобы потом не столкнуться со сложностями.

Но в итоге фильтр превратился в барьер для оппозиционных кандидатов", — рассказывает Фетисов.

Эксперт отмечает: региональные заксобрания регулируют уровень муниципального фильтра сами — и на послабления обычно не идут. По сути, заксобрания контролируются действующими губернаторами, которые не заинтересованы в создании конкуренции.

"Памфилова давно носится с этой идеей. И я думаю, слова Путина станут неформальным сигналом для губернаторов, для региональных заксобраний. Можно ожидать снижения", — резюмирует Фетисов.

Только для сайта "Правда.Ру".

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