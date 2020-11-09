Министр строительства России Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
Соответствующий указ издал глава государства Владимир Путин.
"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", — сказано в сообщении на сайте Кремля.
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