Министр строительства России Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Соответствующий указ издал глава государства Владимир Путин.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", — сказано в сообщении на сайте Кремля.