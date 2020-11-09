Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс предложение в Госдуму о назначении экс-главы Минэнерго Александра Новака вице-премьером.
"Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", — отметил глава правительства.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.