Президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Кобылкина с должности министра природных ресурсов и экологии РФ.
Соответствующий указ появился на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ", — сказано в сообщении.
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