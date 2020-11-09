СМИ Турции: Эрдоган готов работать с Путиным по вопросу Карабаха

Проблема Нагорного Карабаха решаема, и у России с Турцией есть варианты. В Анкаре готовы помочь и совместно поработать с Москвой для установления мира в регионе.

Данные передают корреспонденты "CNN TÜRK": Реджеп Тайип Эрдоган уже успел позвонить Владимиру Путину и обсудить те самые "варианты". Уточняется, что готов некий "проект" по отводу сил Армении сразу из семи районов, затронутых войной.

Кроме того, возможно появление на границах российско-турецких патрульных групп, сообщают в "CNN TÜRK".

Согласно информации, полученной "CNN TÜRK" из источников, близких к аппарату Эрдогана, в ходе встречи Путин тепло приветствовал предложение Эрдогана.

"Эрдоган и Путин дали поручения своим министрам иностранных дел. Сразу после встречи лидеров главы МИД двух стран пообщались по телефону. Как и в Сирии и Ливии, по Карабаху будет создана совместная рабочая группа", — рассказывают источники "CNN TÜRK".

По материалам сайта cnnturk. com.