Путин придумал, как усложнить жизнь губернаторам

Владимир Путин снова вернулся к теме "муниципальных фильтров". По мнению главы государства, снижение их уровня существенно улучшит конкуренцию за кресла глав субъектов РФ.

Напомним: "муниципальный фильтр" — это процедура, в ходе которой желающие стать главой региона собирают подписи депутатов, которые их поддерживают. На данный момент необходимо от пяти до десяти процентов подписей от общего числа местных депутатов.

"Я продолжаю писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить её своим потенциальным конкурентам", — отметила Элла Памфилова в ходе беседы с президентом РФ.

Также Памфилова отметила, что нынешний "муниципальный фильтр" часто приводит к снижению конкуренции, а значит, и к снижению интереса со стороны населения.

По материалам сайта ura. news.