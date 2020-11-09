Вице-премьер Украины: вернуть Крым не так уж и сложно

Несмотря на кажущиеся сложности, вернуть Крым Украине даже легче, чем восстановить контроль над Донбассом. Об этом рассказал Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников.

Резников отметил, что "российская аннексия" привела к "замещению россиянами" населения полуострова. Это, по словам политика, часть "гибридной войны", так что и отвечать нужно соответствующим образом, то есть "наполнять" регион украинским населением.

"История с Крымом и возвращение Крыма назад в Украине полноценно как оккупированную сегодня территорию будет иметь даже более, возможно, лёгкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", — высказался Резников.

Напомним: ранее в Киеве придумали "Крымскую платформу" — особый формат дипломатической работы, в рамках которого послы разных стран должны разработать планы по возвращению Крыма и "ответным мерам" против России.

По материалам сайта ru. krymr.com.