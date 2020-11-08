Столтенберг: президент Байден станет "большой проблемой" для России

Поздравляя кандидата от Демократической партии с победой, которую действующий президент США Дональд Трамп продолжает считать результатом фальсификаций на выборах, генеральный секретарь НАТО обозначил Россию в качестве приоритета для нового американского лидера.

В заявлении на сайте возглавляемого США военного блока Йенс Столтенберг написал:

"Я тепло приветствую избрание Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов. Я знаю мистера Байдена как решительного сторонника НАТО и трансатлантических отношений. Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться со многими вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более агрессивную Россию, международный терроризм, кибер-и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с ростом Китая."

В Москве иллюзий по поводу Байдена не питают

Предполагаемый победитель президентских выборов в США вряд ли будет следить за ослаблением напряженности между двумя странами.

Так считает глава думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий.

"Байден вместе с президентом Бараком Обамой запустил маховик новых сдерживающих мер против России, с серией санкций на различных уровнях", - сказал Слуцкий.

Он также напомнил о неоднократных комментариях Байдена, в которых кандидат от Демократической партии позиционировал Россию как "главного врага Америки" в своей предвыборной риторике.

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