Поздравляя кандидата от Демократической партии с победой, которую действующий президент США Дональд Трамп продолжает считать результатом фальсификаций на выборах, генеральный секретарь НАТО обозначил Россию в качестве приоритета для нового американского лидера.
В заявлении на сайте возглавляемого США военного блока Йенс Столтенберг написал:
"Я тепло приветствую избрание Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов. Я знаю мистера Байдена как решительного сторонника НАТО и трансатлантических отношений.
Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться со многими вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более агрессивную Россию, международный терроризм, кибер-и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с ростом Китая."
Предполагаемый победитель президентских выборов в США вряд ли будет следить за ослаблением напряженности между двумя странами.
Так считает глава думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий.
"Байден вместе с президентом Бараком Обамой запустил маховик новых сдерживающих мер против России, с серией санкций на различных уровнях", - сказал Слуцкий.
Он также напомнил о неоднократных комментариях Байдена, в которых кандидат от Демократической партии позиционировал Россию как "главного врага Америки" в своей предвыборной риторике.
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