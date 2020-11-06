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Станет ли Джо Байден "катализатором" холодной войны?

Несмотря на то что Москва пока "держит нейтралитет" и просто следит за президентской гонкой в США, не высказывая предпочтений, от экспертов начинают поступать комментарии по "предпочтительности" того или иного кандидата для Кремля.

Станет ли Джо Байден "катализатором" холодной войны?

Ситуацию в США и то, как она отразится на России, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Политик уверен: если победит Джо Байден, возможно и возвращение к холодной войне.

Насколько реален прогноз Пушкова? Не слишком ли он пессимистичен? Рассказывает Олег Шабров, профессор кафедры Государственной Политики Факультета Политологии МГУ им. М. В.Ломоносова, доктор политических наук. Только на сайте "Правда. Ру".

"Я, к сожалению, с Пушковым вынужден согласиться"

Наблюдая за историей, можно сделать вывод: демократы гораздо жёстче ведут себя на международной арене. Можно ожидать, что с приходом Байдена ситуация сдвинется именно в эту сторону, начинает рассказ Шабров.

"Что касается антироссийской риторики Трампа, она носила скорее политический характер, поскольку его изначально обвиняли в связях с Россией, говорили, что его чуть ли не Россия избрала.

И ему нужно было внутри своего электората показать свою жёсткую позицию в отношении России", — продолжает Шабров.

За демократами стоят транснациональные корпорации?

Эксперт уверен: за демократами стоят транснациональные корпорации. И Трамп своими действиями (например, возвратом производства в США, закрытием границ для мигрантов) наступил на "больную мозоль" этим корпорациям.

"С приходом Байдена нам придётся иметь дело не просто с США, а с США как с государством, которое является в значительной степени оператором интересов транснациональных корпораций.

Вот здесь я вижу еще одну причину, по которой с приходом Байдена наши проблемы вырастут. К сожалению, такой прогноз не очень благоприятный", — отмечает Шабров.

Чехарда партий: Трампа не стали терпеть

"По негласному правилу в Америке чередуются демократы и консерваторы. Так произошло в этот раз. Они чередуются обычно через 2 или через 4. А здесь они не захотели терпеть его во второй раз", — говорит эксперт.

Если Байден победит, одним из первых его действий будет возврат США в Транстихоокеанское торговое партнерство, уверен Шабров.

"Соглашение было подписано Обамой. А Трамп пришёл и, как обещал, отозвал эту подпись. Я думаю, что Байден её вернет и постарается через Конгресс ее быстренько легализовать. У меня такой прогноз, к сожалению", — резюмирует эксперт.

 Только на "Правде. Ру".

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