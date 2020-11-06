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В ФРГ готовы передать России данные по Навальному. Но с одним условием

Власти Германии готовы сотрудничать с Россией по "делу Навального" и даже передадут материалы, которые безуспешно (уже в пятый раз) запрашивает Генпрокуратура. Но с одним условием — в России нужно открыть официальное расследование.

В ФРГ готовы передать России данные по Навальному. Но с одним условием

Представители Минюста ФРГ отметили: Россия, со своей стороны, также не спешит делиться всеми данными по инциденту. И об этом прекрасно знают в российской Генпрокуратуре — был послан соответствующий документ.

"Передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в РФ будет открыто официальное расследование этого преступления", — поставили точку представители немецкого Минюста.

Напомним: ранее в МИД России высказались по поводу "дела Навального" с критической точки зрения. Эксперты МИД отметили, что дело всё больше напоминает "срежиссированный спектакль".

По материалам сайта regnum.ru.

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