Песков рассказал, планируют ли власти ещё один режим "нерабочих дней"

Власти страны внимательно следят за ситуацией в регионах и принимают все необходимые меры для стабилизации заболеваемости. Однако статистика прогнозирует "тренд на повышение", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рассказывая о коронавирусе, Песков отметил: режима "нерабочих дней", локдауна и массовой самоизоляции ждать не стоит. Все меры, которые принимают в Кремле, не являются "подготовительными" к очередному "простою".

"Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер. Вы видите, что дополнительные меры принимаются, это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается", — рассказал Песков.

Решение о локдауне, если он вдруг станет срочно нужен, будут принимать эксперты правительственного штаба, отметил политик.

По материалам сайта ria.ru.