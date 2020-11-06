Очередной законопроект, который регулирует распространение информации об СССР, предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. По мнению политика, нужно усиливать ответственность, ожидающую всех, кто пытается реабилитировать нацистов и оклеветать СССР.
"Сегодня мною внесены дополнения в действующий с 2014 года закон об ответственности за реабилитацию нацизма", — приводят комментарий Яровой её пресс-секретари.
Также стали известны варианты наказания, например, в случае искажения и распространения ложных данных о том, какова была роль СССР во Второй мировой, можно получить:
Поправки затронут как ГК, так и УК России. По уточнённым данным, предложения Яровой были одобрены правительством в целом и "Единой Россией" в частности. Также "за" выступили в РКН, Генпрокуратуре и СК.
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