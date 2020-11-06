Яровая предложила сажать в тюрьму за ложь об СССР

Очередной законопроект, который регулирует распространение информации об СССР, предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. По мнению политика, нужно усиливать ответственность, ожидающую всех, кто пытается реабилитировать нацистов и оклеветать СССР.

"Сегодня мною внесены дополнения в действующий с 2014 года закон об ответственности за реабилитацию нацизма", — приводят комментарий Яровой её пресс-секретари.

Также стали известны варианты наказания, например, в случае искажения и распространения ложных данных о том, какова была роль СССР во Второй мировой, можно получить:

штраф в 3 млн рублей;

5 лет тюрьмы.

Поправки затронут как ГК, так и УК России. По уточнённым данным, предложения Яровой были одобрены правительством в целом и "Единой Россией" в частности. Также "за" выступили в РКН, Генпрокуратуре и СК.