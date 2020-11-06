МИД РФ назвал дело Навального "спектаклем ради санкций"

Своим видением по "делу Навального" поделились эксперты МИД РФ. По данным, которые в ведомстве предоставили для СМИ, "дело Навального" всё больше напоминает "срежиссированный спектакль".

В ведомстве подчеркнули: некогда авторитетная ОЗХО начала работать по-дилетантски, что даже у людей, слабо разбирающихся в происходящем, вызывает удивление.

"У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России", — высказались в МИД.

Напомним: ранее в российской Генпрокуратуре сообщили, что ни один из пяти запросов, отправленных в Германию, не был обработан. Спецслужбы по-прежнему остаются без точной информации и не могут точно определить причину случившегося с Навальным.

По материалам сайта kommersant.ru.