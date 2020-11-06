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"Балаболы — единственное определение": о попытках Киева вернуть Крым

Через какое-то время Крым вернётся в состав Украины. Пока у Киева нет "военных" планов для решения этой проблемы, в том числе никак власти Украины не отреагируют и на ситуацию с водоснабжением республики. Громкие заявления позволил себе руководитель Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Балаболы — единственное определение": о попытках Киева вернуть Крым

Какие у Киева остались возможности по возвращению Крыма? Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Владимир Джаралла, крымский политолог.

"Балабол — единственное определение для этих людей"

Возможности, уверен Джаралла, точно такие же, какие и были — то есть чисто "декоративные".

"Балабол — единственное определение для этих людей.

Они провалили полностью политику для своей собственной страны, они стремительно теряют все надежды, теряют поддержку населения и вместо этого придумывают лишь информационные поводы, как им кажется, для отвлечения внимания и поднятия своего рейтинга", — рассказывает Джаралла.

Если "Крымская платформа" всё же будет создана, то российский МИД должен отреагировать очень резко в отношении тех стран, которые примут в ней участие. Ведь речь идёт о территориальной целостности России, уточняет эксперт.

"Это старый приём ораторского искусства, который состоит в том, чтобы высказывать тезис, который может быть невыполним. Нужно высказывать его уверенно и при этом обязательно подтверждать, что так оно и будет.

Это то, чем они всё время занимаются. Применяют различные манипулятивные техники, приемчики вместо реальной работы", — резюмирует Джаралла.

Только для сайта "Правда. Ру".

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