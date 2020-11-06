Ушли в игнор: Германия не отвечает на запросы России по Навальному

Продолжаются попытки Генпрокуратуры РФ получить от немецких коллег более точные данные по ситуации вокруг Алексея Навального. Российские эксперты отправили в Германию уже пять запросов, но ни на один из них ответа так и не пришло.

По данным представителей Генпрокуратуры, такое поведение Берлина лишает российскую сторону возможности вынести адекватное решение и установить все обстоятельства трагедии.

"Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего", — утончили в Генпрокуратуре.

Напомним: Навальный остаётся в Германии, где проходит реабилитацию. Проведать столь известного пациента приходила даже Ангела Меркель. После окончания лечения политик планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

По материалам сайта ura.news.