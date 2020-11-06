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Андрей Ермак: пройдёт время, и Крым снова будет украинским

Через какое-то время Крым вернётся в состав Украины. Пока у Киева нет "военных" планов для решения этой проблемы, в том числе никак власти Украины не отреагируют и на ситуацию с водоснабжением республики.

Андрей Ермак: пройдёт время, и Крым снова будет украинским

Громкие заявления позволил себе руководитель Владимира Зеленского Андрей Ермак. Выступая на телевидении, он рассказал экспертам канала "1+1", что разговоры о "вооружённом конфликте" — лишь способ воздействовать на людей.

"Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", — рассказал Ермак.

Однако затем политик уточнил: Крым, конечно же, снова станет частью Украины. Точной даты пока нет — но вопрос, несомненно, очень больной для Киева, уверен он.

Напомним: ранее Владимир Зеленский попробовал извлечь из ситуации с Крымом политические дивиденды, организовав "Крымскую платформу". В рамках данного мероприятия будут аккумулированы мнения политиков разных стран и разработаны меры по возвращению Крыма.

По материалам сайта "ytro.ru".

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