Пушков: если выиграет Байден, не исключена новая холодная война

Несмотря на то что Москва пока "держит нейтралитет" и просто следит за президентской гонкой в США, не высказывая предпочтений, от экспертов начинают поступать комментарии по "предпочтительности" того или иного кандидата для Кремля.

Ситуацию в США и то, как она отразится на России, прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Политик уверен: если победит Джо Байден, возможно и возвращение к холодной войне.

"Сначала была попытка сорвать Олимпиаду-2014, потом уже возникли проблемы с Украиной. А санкции, введённые в 2014 году, это уже практическое воплощение холодной войны. Она бывает вялотекущей, а бывает интенсивной. При Байдене мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", — уверен Пушков.

Более того, Байден работал при Бараке Обаме, который как раз и инициировал политику наказания Москвы санкциями.

"Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернёт в Белый дом", — уверен сенатор.

По материалам сайта rg.ru.