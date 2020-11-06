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Турецкий гамбит: Эрдоган хочет построить новую империю?

Интересную аналитику предлагают в ливанском издании "Al Mayadeen". Журналисты проверили факты и пришли к выводу: кредит доверия, который Москва когда-то выдала Анкаре, близок к "просрочке".

Турецкий гамбит: Эрдоган хочет построить новую империю?

Совсем скоро Эрдогану придётся сделать однозначный выбор:

  • либо он работает в Москвой и прекращает все попытки влиять на карабахский конфликт;
  • либо он "бросает" Москву и начинает строить ту самую "империю", о которой так мечтал.

Что важнее для Эрдогана — помощь Москвы или желание построить "империю"? Комментирует Борис Долгов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН. Только на "Правде. ру".

"Эрдоган позиционирует себя как лидер мусульманского мира"

"Это вопрос, который давно назревал и является достаточно важным. Но здесь, прежде всего, надо говорить о том, что такие термины, как "Эрдоган хочет построить свою империю" в какой-то степени неверны.

Эрдоган позиционирует себя как лидер мусульманского мира. Это даже больше, чем руководитель "виртуальной" турецкой империи. Он видит себя лидером мусульманского мира", — рассказывает эксперт.

Эрдоган, уверен Долгов, продвигает свои интересы и действует достаточно успешно. Это касается и его целей в воссоздании или в продвижении влияния интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи.

"И здесь можно говорить о том, что Эрдоган стремиться к тому, чтобы возродить Турцию как государство, которое является не только региональным центром силы, но и геополитическим центром силы. Он продвигает эти цели и амбиции в какой-то степени успешно", — подчёркивает Долгов.

"Вопрос по поводу отношения Турции и России — неоднозначный"

Эксперт напоминает: Турция является членом астанинских соглашений наряду с Россией и Ираном, в рамках которых регулируется сирийский кризис. Не стоит забывать и про экономический аспект.

"Во всех этих областях взаимоотношений России и Турции, Турция продвигает только свои интересы и в Сирии, и в экономических связях, и в улучшении с российскими мусульманскими регионами.

Вот это вопрос достаточно серьёзный", — отмечает Долгов.

Турция, по данным Долгова, не будет выбирать, поскольку нынешняя политика страны — игра на противоречиях между Россией и США, Россией и Западом в целом. И Турция на этом поле играет с некоторым успехом.

Поскольку Турция — член НАТО, это тоже надо иметь в виду, это значительный фактор. Турция обладает одной из наиболее боеспособных после США армий в НАТО. Кроме того, Турция имеет соглашение со странами ЕС о том, чтобы предотвращать проникновение в страны ЕС нелегальных мигрантов, напоминает Долгов.

"Азербайджану нужно быть более осмотрительным"

"Эрдоган достаточно умелый политик. Карабах — это одно из направлений экспансии Турции наряду с Сирией, Ливией, восточным Средиземноморьем. Сейчас Карабах.

Азербайджану нужно быть более осмотрительным, на мой взгляд. Это совершенно очевидно, что Турция использует Азербайджан в конфликте в Карабахе в своих интересах для продвижения турецких интересов на Южном Кавказе", — уверен Долгов.

Российские интересы, российская политика в отношениях с Турцией тоже неоднозначны. Есть такой момент: стремление оттянуть Турцию или несколько отвратить Турцию от НАТО, от стран Запада с тем, чтобы Турция проводила свою независимую внешнюю политику. России в какой-то степени это удалось.

"Российская позиция и политика в отношении Турции связана во многом с ролью российского бизнеса, который имеет свои отношения с Турцией и влияет на российскую внешнюю политику, а также с ролью отношений Турции с российскими мусульманскими регионами.

Поскольку я бывал неоднократно и Казани, и в Уфе, могу сказать — влияние Турции и турецкого мира, тюркского мира, как они говорят, достаточно значительно. И фестивали туркоязычных народов проводятся, и расширяются связи. Это влияние Турции", — комментирует Долгов.

Российское руководство должно это учитывать, считает эксперт. Поэтому по работе с Турцией есть целый комплекс вопросов для российского руководства, которые нужно решать. И важен этот комплекс скорее для России, чем для Турции.

Только на "Правде. Ру".

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