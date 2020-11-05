Эксперт - о банкротстве Ингушетии: это сигнал об управленческом кризисе

Правительство России приняло решение признать Республику Ингушетия банкротом. Управлением финансами региона теперь будет заниматься Министерство финансов России. Решение о банкротстве Ингушетии утвердил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Что нужно делать Кремлю, чтобы таких регионов не стало много? Ситуация сигнализирует об управленческом кризисе? Расскажет только для читателей "Правды. Ру" Леонид Калашников, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в ГД.

"Кремлю нужно менять финансово-экономический блок"

"Кремлю нужно, прежде всего, менять собственный финансово-экономический блок в правительстве. Потому что в том, что республика — банкрот, на 90% виноват тот самый блок, о котором я сказал. Ингушетия — чисто дотационный регион. Ему выделяются деньги. Они эти деньги тратят. Контролируют расходы как раз те, кто принимал решение сегодня о банкротстве. Если вы плохо контролируете регион, то надо вас менять", — уверен Калашников.

Эксперт отмечает: контроль и учёт — одна из основных функций правительства. Если чиновники блока с этой функцией не справляются, а только выделяют деньги, значит, надо менять их, а не только банкротить и менять руководство Ингушетии.

Дотационных регионов большинство - и это проблема

Что касается в целом в макроэкономическом смысле, то политика государства и правительства, в частности, требует тоже дальнейших изменений и подходов, рассказывает Калашников.

"Деньги сначала изымаются из центра, а потом перераспределяются. Это привело к тому, что у нас сегодня дотационных регионов абсолютное большинство", — подчёркивает эксперт.

Ситуация сигнализирует об управленческом кризисе, сообщает Калашников. Два элемента — управление и кадры — нужно как-то перестраивать, и перестраивать срочно, резюмирует он.

Специально для сайта "правда. Ру".