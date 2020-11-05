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Почему провалены две трети поручений Путина? Мнение эксперта

Весьма любопытные данные пришли в Департамент контроля правительства после масштабной проверки того, какие ведомства и как выполняют поручения президента. Оказалось, что две трети поручений Путина по тем или иным причинам проигнорированы.

Почему провалены две трети поручений Путина? Мнение эксперта

Чиновники проигнорировали две трети поручений Путина В ведомстве приводят точные цифры: проверено было 2 836 поручений, из них выполнено только 36%, то есть примерно 1 020.

Такая "эффективность" — следствие проблем с кадрами или общей политической линии, при которой, как в песне, "никто ни в чём не виноват"? Рассказывает Дмитрий Белоусов, руководитель направления макроэкономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Только на "Правде Ру".

"Год в основном "ушёл" не в развитие, а в коронавирус"

"Скорее всего, дело в чрезвычайном бюджетном планировании, которое у нас идёт в этом году. Потому что у нас задачи министерств были подготовить и начать финансирование нацпроектов. А у нас вместе этого коронавирус. Поэтому целый ряд задач подвешен", — комментирует Белоусов.

По словам эксперта, надо понимать, что 2020 год в основном "ушёл" не в развитие, а в коронавирус, во-первых, и в попытки стабилизировать ситуацию в условиях ультранизких цен на нефть, во-вторых.

Вопрос в том, кто примет решение о готовности к решению задач в этих условиях.

"Мы хотели запустить систему нацпроектов как систему решения взаимосвязанных задач, друг на другу опирающихся, друг друга обуславливающих. 2020 год в этом плане, к сожалению, очень тяжёлый.

2020 год собирались формировать под идею развития, под реализацию проектов, под одновременное снятие нагрузки с бизнеса, одновременно год Победы, наверняка там были бы какие-то дополнительные социальные истории.

Но всё это пошло в коронавирус, в компенсацию падения цен на нефть, в стабилизацию рубля и так далее, и тому подобное", — резюмирует Белоусов.

 

Только на "Правде. Ру".

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