Кремль не будет комментировать происходящее на выборах в США, а также озвучивать какие-либо промежуточные итоги. Москва предпочтёт подождать окончательной ясности и завершения подсчёта голосов.
Рассказывая о реакции Кремля на выборы в Штатах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: следует просто подождать.
"Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать.
В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего", — рассказал Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил: в Америке вполне способны сами со всем разобраться, а практически любой комментарий российской стороны сейчас будет воспринят как "красная тряпка для быка".
Напомним: ситуация в США остаётся напряжённой, в ряде городов начались беспорядки и протесты.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...