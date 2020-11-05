Песков: в США воспримут наш комментарий о выборах как "красную тряпку"

Кремль не будет комментировать происходящее на выборах в США, а также озвучивать какие-либо промежуточные итоги. Москва предпочтёт подождать окончательной ясности и завершения подсчёта голосов.

Рассказывая о реакции Кремля на выборы в Штатах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: следует просто подождать.

"Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать. В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего", — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил: в Америке вполне способны сами со всем разобраться, а практически любой комментарий российской стороны сейчас будет воспринят как "красная тряпка для быка".

Напомним: ситуация в США остаётся напряжённой, в ряде городов начались беспорядки и протесты.