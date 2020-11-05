В России предложили ввести выборы директоров школ

Неожиданную инициативу предложили представители партии "Новые люди". По мнению политиков, стоит устраивать в школах выборы на пост директора, чтобы дать родителям больше возможностей влиять на качество обучения.

Идею прокомментировал руководитель исполкома партии Александр Даванков. Он рассказал: документ, в котором идея изложена в окончательной версии, уже отправлен в Министерство просвещения, лично Виктору Басюку (замминистра).

На текущий момент, посетовал Даванков, директоров назначают в местном самоуправлении либо через региональные органы исполнительной власти.

"В роли заказчика работы директора должны выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе", — уверен политик.

Также необходимо предусмотреть опцию отставки директоров, которые не справятся с обязанностями, уточняет Даванков.