Неожиданную инициативу предложили представители партии "Новые люди". По мнению политиков, стоит устраивать в школах выборы на пост директора, чтобы дать родителям больше возможностей влиять на качество обучения.
Идею прокомментировал руководитель исполкома партии Александр Даванков. Он рассказал: документ, в котором идея изложена в окончательной версии, уже отправлен в Министерство просвещения, лично Виктору Басюку (замминистра).
На текущий момент, посетовал Даванков, директоров назначают в местном самоуправлении либо через региональные органы исполнительной власти.
"В роли заказчика работы директора должны выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся.
Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе", — уверен политик.
Также необходимо предусмотреть опцию отставки директоров, которые не справятся с обязанностями, уточняет Даванков.
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