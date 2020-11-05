Необычное решение приняли чиновники Ивановской области: теперь жильцы многоквартирных домов будут получать платёжки не только свет и воду, но и за дезинфекцию подъездов, которая нужна для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По данным представителей пресс-службы региональной Службы государственной жилищной инспекции, вопрос будет выноситься на рассмотрение в рамках общих собраний жильцов.
Уже есть первые результаты: в Иванове многие жильцы признают важность дезинфекции и готовы за неё платить.
"Жители [некоторых] МКД выразили понимание необходимости проведения дезинфекционных мероприятий и рассмотрения на общем собрании собственников помещений в МКД вопроса об установлении размера платы за проведение профилактических дезинфекционных мероприятий, так как стоимость оказываемого вида услуг в соответствии с действующим жилищным законодательством не входит в состав тарифа за содержание общего имущества МКД", — пишут чиновники.
Размер платы за новую "услугу" будет обсуждаться отдельно.
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