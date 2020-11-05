Лукашенко накопил денег на российкую нефтяную скважину

В ходе телефонного разговора, состоявшегося вечером 4 ноября, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили множество тем.

От совместной работы по производству вакцины от коронавируса до вопросов мирового регулирования — диалог выдался продуктивным и разнонаправленным. Однако самой необычный его темой осталась просьба Лукашенко продать ему нефтяную скважину.

В частности, речь шла о поставках в Белоруссию нефти и газа, и после обсуждения поставок Лукашенко попросил Путина продать скважину.

"Также Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсуждён во время ближайших переговоров", — уточняется на сайте белорусского лидера.

В Кремле пока никак не прокомментировали инициативу Лукашенко.