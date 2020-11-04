Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих

Президент России Владимир Путин выступил с резким предупреждением по поводу растущего религиозного насилия в Европе, предположив, что "тлеющие конфликты" из-за веры могут затянуться на годы, превратившись в пороховую бочку, которая в конечном итоге может взорваться.

Выступая в среду перед журналистами, глава государства подчеркнул:

"важно понимать, что мир переживает глубокие изменения. Традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами. Самые сложные, крайне щекотливые вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, к сожалению, иногда становятся предметом спекуляций, неопрятных геополитических игр."

Что же касается развернувшейся в мире дискуссии по поводу карикатур, вызвавших возмущение у многих мусульман, Путин назвал их провокациями:

"мы видим действия всевозможных провокаторов, тех, кто под прикрытием свободы слова оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как предлог для оправдания насилия и нетерпимости."

Ранее, в направленных австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу соболезнованиях после того, как исламистский теракт унес жизни четырех человек в столице страны Вене, Путин вновь подчеркнул, что международный и межконфессиональный мир имеет для России первостепенное значение и требует согласованного внимания властей.

В России проживает более 14 миллионов мусульман, что делает ее второй по распространенности религией после православного христианства.