Чиновники проигнорировали две трети поручений Путина

Весьма любопытные данные пришли в Департамент контроля Правительства после масштабной проверки того, какие ведомства и как выполняют поручения президента. Оказалось, что две трети поручений Путина по тем или иным причинам проигнорированы.

В ведомстве приводят точные цифры: проверено было 2 836 поручений, из них выполнено только 36%, то есть примерно 1 020. К удивлению СМИ, лидером "забега" оказался Минфин: в ведомстве решили "отложить в долгий ящик" 196 задач из 272. Второе место заняло Минэкономразвития — там не выполнили 196 из 273 поручений.

Логично было бы "зацепиться" за отдельных чиновников — все помнят поговорку про хорошего царя и плохих бояр в его подчинении. Но и в статистике по ним — полный провал:

Татьяна Голикова "завалила" 349 из 600 президентских поручений;

"завалила" 349 из 600 президентских поручений; Юрий Борисов (заместитель Мишустина) просрочил 325 из491 президентских задач.

Что интересно, так это реакция ведомств: во многих из них сообщили, что "всё идёт по плану", просто немного сдвинулись сроки.

"Сроки поручений продлеваются, когда меняются технологические условия, предлагается существенно расширить круг лиц, которые могли бы получить дополнительные возможности от реализации задачи, или работа по первоначальному поручению получила дальнейшее развитие", — пишут из Минтруда.

Устроят ли такие ответы президента?