Мишустин рассказал об основных ценностях российского общества

С Днём народного единства россиян поздравил не только глава государства, но и премьер-министр. Михаил Мишустин в своём поздравлении был краток и рассказал, какие именно ценности наш народ защищает и уважает.

"Благодаря сплочённости и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества", — высказался Мишустин.

Эти качества — то, что помогает России развиваться, двигаться вперёд и не отступать перед трудностями и современными вызовами.

Также политик отметил, что и сегодня важно помнить как о солидарности, так и о независимости. Ведь любовь к Родине, готовность прийти на помощь друг другу и умение жить в согласии — основные ценности сегодняшнего российского общества.

"Здоровья, мира, благополучия", — поздравил россиян Мишустин.

Ранее Владимир Путин также поздравил россиян с праздником и возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.