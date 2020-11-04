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Дерипаска: выборы выиграет Байден, но победит Китай

Прогнозы по выборам в США сделал в своем канале Telegram миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, при любом исходе выборов лучше всех будет Китаю, а официально выиграет Байден.

Дерипаска: выборы выиграет Байден, но победит Китай

Дерипаска отмечает: Трамп не хочет уходить, однако сделать это придётся. "Американскую демократию" ему не переиграть, даже в случае попыток апелляции к привычной стратегии "во всём виноват Китай".

"Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придётся. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрёпана уханьским вирусом.

Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир ещё много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си", — расставил точки над "i" Дерипаска.

Напомним, на данный момент Байден действительно лидирует: за него голосуют 44,24% против 39,59% у Трампа. В стране уже начались локальные беспорядки, пока полиция держит ситуацию под контролем.

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