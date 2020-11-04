Путин: необходимо знать свои права и требовать их исполнения

Если в обществе каждый гражданин понимает и осознаёт свои права и обязанности, а также находит гармонию между ними, то и развивать такое общество становится проще. Поэтому важно помнить про свои обязанности, но ни в коем случае не забывать про права.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин, общаясь с членами различных молодёжных организаций. Глава государства в праздничный День народного единства приехал к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, чтобы возложить цветы.

В ходе разговора с одной из девушек речь зашла о правах и обязанностях, и Путин высказал свою точку зрения на то, как нужно "балансировать" этот вопрос.

"Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть", — высказался Путин.

Президент отметил: именно понимание прав и обязанностей помогло Минину и Пожарскому успешно отстоять Москву.