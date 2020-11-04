Торговля детством: к чему могут привести новые "детские законы"

В России до конца года могут принять законопроект, согласно которому органы опеки и попечительства получат право изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов в случае угрозы их жизни и здоровью.

Первое чтение документа в Госдуме состоится уже в ноябре. Правительство выступило в поддержку данной инициативы.

С "детскими законами", особенно с теми, которые "регулируют" изъятие детей, традиционно какие-то проблемы. Вот и данный закон обычному человеку кажется на первый взгляд странным.

Есть ли в нём какая-то логика? Не будут ли его, как многие прочие законы, "выворачивать наизнанку", чтобы выполнить некие статистические показатели и показать начальству, что "всё идёт по плану"?

Комментирует Ирина Бергсет, представитель Общественной организации "Русские матери". Только для читателей "Правда. Ру".

Чиновникам будет легче, всем остальным — сложнее

"С моей точки зрения, этот закон должен упростить работу чиновников. В данном случае чиновники, работающие в области опеки, говорят: нам трудно, мы вынуждены всё время идти против родителей, есть плохие, есть хорошие, но неважно, нам трудно. И для облегчения их жизни мы все потом должны страдать. Им так удобно, чтобы любое решение было утверждено через 24 часа судом. Всё. Им так удобно. Больше это неудобно никому", — рассказывает Бергсет.

По словам эксперта, такие законы пишут для того, чтобы все бумаги утверждались в режиме за 24 часа. Ранее родители могли "бодаться", судиться — теперь у них не останется времени.

В этом законе есть уловка, которая опасна для всех родителей России. Прописаны процедуры отбора, но нет ничего по возвращению. Если вдруг ошибка совершена, семья хорошая — нет процедуры возврата, добавляет эксперт.

"Таким образом, все родители остаются в опасности. Меня больше всего настораживает, как родителя, как представителя родительской организации, вопрос возвращения детей. Чиновники добились своего: упростили систему. А мы, родители, борясь с этим монстром — законом большим, громоздким, который состоит из многих пунктов, запятых и всего остального, не видим главного, не можем уцепиться и доказать, как нам вернуть детей. Если это утвердили, то всё, этот процесс становится необратимым", — говорит Бергсет.

Главная опасность: формируется рынок "передвижения детей"

По данным эксперта, ситуация может закончиться печально: сформируется рынок "передвижения детей".

"Мы не будем говорить "торговля детьми". Это грубо. Но передвижение детей, то есть движение между семьями, союзами, существует. Передвижение детей приносит прибыль всем: приютам, временным семьям, "передвижникам". У нас формируется рынок. Как бы это цинично не выглядело. В Норвегии, в скандинавских странах есть специальные исследования, которые показали: бизнес передвижения детей приносит больше прибыли, чем нефть. Вы можете себе представить?" — комментирует Бергсет.

По мнению эксперта, не стоит говорить о "плохом законе" — важно осторожнее и больше прописывать, к категории каких неблагонадёжных, неблагополучных родителей, нерадивых и так далее относится этот закон.

Важно понимать: это не отдельный закон, а попытка привести законодательство в соответствие с западной системой, где дети — это бизнес. В этом опасность данного закона, резюмирует Бергсет.

Специально для "Правды. Ру".