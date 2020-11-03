Правительство России поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином, чтобы получить финансирование на свои проекты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова.
"Есть соответствующее поручение правительства РФ о формировании уточненных редакций программ Роскосмоса. Правительство будет помогать Роскосмосу преодолевать разногласия с финансово-экономическим блоком", — сообщили представители Борисова.
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