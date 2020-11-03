Правительство поможет Роскосмосу получить финансирование

Правительство России поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином, чтобы получить финансирование на свои проекты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова.