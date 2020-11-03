Интересную аналитику предлагают в ливанском издании Al Mayadeen. Журналисты проверили факты и пришли к выводу: кредит доверия, который Москва когда-то выдала Анкаре, близок к "просрочке".
Совсем скоро Эрдогану придётся сделать однозначный выбор:
Если раньше (например, по сделкам с С-400 и американской техникой) Анкаре удавалось балансировать на грани, то теперь нужно однозначное решение, уверены в Al Mayadeen.
"Предварительные данные свидетельствуют о том, что в ближайшие несколько дней в российско-турецких отношениях начнутся захватывающие события.
В этой связи интересны данные, согласно которым Турция давит на президента Азербайджана Ильхама Алиева, требуя не соглашаться ни на какое перемирие при посредничестве России, Америки или Ирана", — пишут в издании.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.