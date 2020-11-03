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Готов ли Эрдоган обменять дружбу с Москвой на Карабах?

Интересную аналитику предлагают в ливанском издании Al Mayadeen. Журналисты проверили факты и пришли к выводу: кредит доверия, который Москва когда-то выдала Анкаре, близок к "просрочке".

Готов ли Эрдоган обменять дружбу с Москвой на Карабах?

Совсем скоро Эрдогану придётся сделать однозначный выбор:

  • либо он работает в Москвой и прекращает все попытки влиять на карабахский конфликт;
  • либо он "бросает" Москву и начинает строить ту самую "империю", о которой так мечтал.

Если раньше (например, по сделкам с С-400 и американской техникой) Анкаре удавалось балансировать на грани, то теперь нужно однозначное решение, уверены в Al Mayadeen.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что в ближайшие несколько дней в российско-турецких отношениях начнутся захватывающие события.

В этой связи интересны данные, согласно которым Турция давит на президента Азербайджана Ильхама Алиева, требуя не соглашаться ни на какое перемирие при посредничестве России, Америки или Ирана", — пишут в издании.

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