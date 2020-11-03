Интересную аналитику предлагают в ливанском издании Al Mayadeen. Журналисты проверили факты и пришли к выводу: кредит доверия, который Москва когда-то выдала Анкаре, близок к "просрочке".

Совсем скоро Эрдогану придётся сделать однозначный выбор:

Если раньше (например, по сделкам с С-400 и американской техникой) Анкаре удавалось балансировать на грани, то теперь нужно однозначное решение, уверены в Al Mayadeen.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что в ближайшие несколько дней в российско-турецких отношениях начнутся захватывающие события.

В этой связи интересны данные, согласно которым Турция давит на президента Азербайджана Ильхама Алиева, требуя не соглашаться ни на какое перемирие при посредничестве России, Америки или Ирана", — пишут в издании.