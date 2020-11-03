Свердловский чиновник уточнил, когда закончится эпидемия "короны"

Прогнозами по срокам завершения пандемии поделился со СМИ чиновник из Свердловской области Павел Креков. По данным политика, ждать осталось недолго — уже к февралю 2021 года эпидемия практически закончится.

Выкладки Крекова основаны на простом факте: как только большая часть населения пройдёт процедуру прививки, то и заболеваемость снизится.

"Совсем скоро начнется вакцинация от ковида. Если вспомнить слова министра здравоохранения, который говорил, что где-то к февралю можно вздохнуть с облегчением, это действительно так", — уверен чиновник.

Также он напомнил, что прививки будут бесплатные, причём применят для них два различных варианта вакцины, оба российского производства. Антитела, по данным Крекова, формируются уже на 42-й день, а сам он успешно прошёл процедуру и не испытывает никаких проблем.