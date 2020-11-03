"Большой американский забор": о чём задуматься, глядя на выборы в США

Власти США усилили охрану Белого дома с помощью нового забора, который будет окружать весь комплекс. Такой шаг был сочтен необходимым из-за опасений возможных массовых беспорядков по поводу результатов выборов.

Перефразируя стихи известного поэта, "если протесты разгораются, значит, это кому-нибудь нужно". Насколько выгодны будут протесты Трампу и Байдену в случае выигрыша оппонента? И что символизирует этот забор, может, и неожиданно для всех?

Комментирует Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России.

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Выгоды нет ни для кого?

"Я не думаю, что кому-то выгодно. Лично Байдену и Трампу, может быть, и выгодно. Но мы наблюдаем фактически слом социально-политической модели, которая еще недавно была образцом для всего мира, а теперь потеряла под собой теоретические обоснования, она потеряла социальную базу", — рассказывает эксперт.

Крутаков подчёркивает: подготовка к массовым беспорядкам свидетельствует о накале внутри общества, о том, что оно предельно поляризовано. Компромисс между двумя силами невозможен.

И речь здесь не о Байдене конкретно и Трампе, а о двух новых моделях, уверен эксперт.

"Американский забор": что защищаем?

"Америка переживает слом старой модели. В своё время Советский Союз подобное пережил. Глобалистская модель, построенная на экспансии США по всему миру, сворачивается, потому что ни сил, ни возможностей у США не хватает. Мы видим, как они упёрлись в позицию России на Украине, в Сирии с поддержкой Китая. В США просто встал очень остро вопрос о необходимости внутреннего аудита, необходимости понять — какое пространство им сейчас жизненно необходимо", — комментирует Крутаков.

Меняется не только модель, отмечает эксперт, меняются и ключевые фигуры. А они уходить от этого не хотят, им бы хотелось оставаться на своих местах и по-прежнему быть вершителями судеб мира.

"Поэтому мы видим жуткое обострение, внутренние противоречия в США. Я думаю, что имперское сознание никуда не уйдёт и будет так или иначе возрождаться, но в других формах, скорее всего. Посмотрим, как это будет. А то, что США переживают такой глубокий системный срыв и кризис — это, на мой взгляд, очевидно. И подготовка к массовым протестам тому свидетельство", — резюмирует Крутаков.

Специально для "Правды. Ру".