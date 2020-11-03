Шадаев пообещал россиянам цифровые документы в 2021 году

Давно планируемый властями проект по внедрению цифровых документов наконец близок к реализации. По данным, которые привёл глава Минцифры Максут Шадаев, первые попытки внедрения "цифровых корочек" начнутся в декабре 2021 года.

Чиновник отметил: важно понимать, что это весьма удобно. Например, можно будет аккумулировать данные в рамках одного цифрового аккаунта и по единому QR-коду проверять нужную информацию, что избавит от россыпи бумажных книжечек.

"Мы сейчас, как никогда, близки к запуску этого проекта. И у нас рабочий срок, чтобы в пилотной зоне в Москве уже в декабре следующего года мы обеспечили возможность использования этой технологии. [Эта система] удобна особенно на всевозможных бюро пропусков, когда мне не надо показывать сам оригинал паспорта. Мне достаточно показать QR-код — и любой сотрудник может проверить мои данные", — рассказал Шадаев.

Также, по словам Шадаева, инновацию оценят и студенты: студенческие билеты и зачётные книжки также переведут в онлайн.