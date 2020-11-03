Нарышкин рассказал, почему российская разведка - одна из лучших в мире

Российские разведчики — профессионалы своего дела, а отечественная разведшкола по праву считается одной из лучших в мире. В этом уверен директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Рассказывая о работе российской разведки, Нарышкин отметил: данные слова — не хвастовство, а констатация факта. Искусство русской разведки сравнимо, например, с искусством русской балетной школы или математической науки, дополнил он.

"Российская разведка действительно является одной из сильнейших в мире, входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных разведывательных служб. И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно", — уверен Нарышкин.

Во многом, высказал мнение Нарышкин, для успеха важна преемственность: отработанные технологии, методики обучения, ведения разведки, опыт прошлых поколений.