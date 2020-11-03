Глава Минкомсвязи рассказал о "достижениях ковидной эпохи"

Несмотря на то что в основе своей пандемия губительна для экономик большинства стран, но и у неё есть некоторые плюсы. В частности, именно из-за пандемии в России начали активнее работать над "переносом" государственных услуг в онлайн-режим.

Высказываясь по ситуации с "цифровизацией" государственной машины и доступности её для обычных граждан, глава Минкомсвязи России Максут Шадаев отметил: трудности есть, но они преодолимы.

"Цифровое госуправление, цифровые госсервисы — понятно, что оцифровка самих процессов органов власти — вещь тяжёлая, болезненная. Но понятно, что она во многих случаях является катализатором многих изменений", — высказался Шадаев.

По словам чиновника, цифровые сервисы с ростом пандемии и усилением ограничительных мер стали намного популярнее. Даже в таких "консервативных" областях, как образование и здравоохранение, начинают привыкать к новым технологиям, отметил Шадаев.