Путин - о теракте в Вене: главное

Теракт в Вене — циничное и жестокое преступление, однако террористам не удастся никого запугать. Россия всегда готова помочь Австрии в том числе по вопросам противодействия терроризму.

По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин уже отправил канцлеру и президенту Австрии Себастьяну Курцу и Александру Ван дер Беллену специальную телеграмму.

"Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", — отметил Путин. "Президент Российской Федерации передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым", — уточняется на сайте Кремля.

Также можно отметить основные постулаты Путина по венскому инциденту: